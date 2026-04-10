Ennesima tragedia sul lavoro, a Palermo. Due operai di 41 e 49 anni sono morti cadendo da una gru. Stando a quanto ricostruito, i due lavoratori erano impegnati nella ristrutturazione di un palazzo quando si sarebbe improvvisamente ribaltato il carrello. Inutili purtroppo i soccorsi per i due operai, morto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Un terzo operaio di 35 anni è rimasto ferito dalla gru ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro per ricostruire i fatti e verificare la conformità delle condizioni lavorative dei dipendenti.

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta al fine di chiarire l’accaduto.