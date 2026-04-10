Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 11 Aprile. Tutta l'isola sarà ancora abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari sarà una bella giornata di sole. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà quasi calmo. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25 C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà dunque un sabato soleggiato, con venti in prevalenza moderati e con temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba