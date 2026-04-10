Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 1 Aprile . Tutta l'isola sarà ancora abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e da mosso a poc o moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari sarà una bella giornata di sole . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordovest , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud . Il mare sarà quasi calm o. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord . A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti saranno debol i per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà soleggiata . Non s ono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà dunque un sabato soleggiato , con venti in prevalenza moderati e con temperature che raggiungeranno massime di 2 9 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba