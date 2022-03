Tragedia di Porto Torres, morta anche la moglie del poliziotto ucciso con un’ascia dal genero

Non ce l’ha fatta. Caterina Mancusa, moglie dell’ex poliziotto Basilio Saladdino, ucciso il 26 febbraio a Porto Torres dal genero, è morta oggi nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari. E’ la seconda vittima della assurda e terribile tragedia che si era consumata in un sabato sera solo apparentemente come gli altri, sfociato in un dramma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Resta in coma la figlia delle due vittime, Ilaria Saladdino, mamma dei due gemelli di un anno davanti ai cui occhi si è consumato l’orrore. Il loro padre, Fulvio Baule, 40enne di Ploaghe, si stava separando da Ilaria. Quel maledetto 26 febbraio aveva riportato i due figli gemelli che erano stati con lui tutto il giorno ma, mentre li riconsegnava a Ilaria è iniziata una discussione, sempre dovuta al fatto che lui non accettava la separazione. Sentendoli discutere, e impensierito dal fatto che la situazione potesse in qualche modo degenerare, Saladdino era sceso in strada per proteggere sua figlia. Un gesto che ha fatto andare fuori di testa Baule, che è andato in macchina, ha preso un’ascia e si è scagliato contro i tre, compresa la mamma di Ilaria che nel frattempo si era precipitata in strada per proteggere i nipotini. Dopo aver ucciso il suocero, Baule ha ferito in modo gravissimo l’ex suocera, che è morta oggi, e l’ex moglie.