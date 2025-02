Un dramma ha investito improvvisamente la redazione dell’amata emittente Virgin Radio. Il direttore Alex Benedetti è morto oggi a 53 anni. Stando alle prime ricostruzioni, Benedetti si sarebbe lanciato dalla finestra del suo ufficio al settimo piano di via Turati a Milano. Il 53enne non avrebbe lasciato nessun biglietto d’addio nè altri segnali che potevano far presagire un gesto estremo. Le indagini sono aperte e la polizia scientifica si è occupata dei rilievi all’interno dell’ufficio. In queste ore sono stati ascoltati anche i colleghi e sono state prese in visione le telecamere di video sorveglianza della struttura. Una terribile perdita, la morte di Benedetti, che arriva pochi mesi dopo l’addio al giornalista Massimo Cotto, amatissimo e storico dj dell’emittente, morto a causa di un’ emorragia cerebrale lo scorso agosto. Per rispetto del dramma avvenuto, la cena prevista per questa sera a Villa Nobel a Sanremo organizzata dalle radio del Gruppo Mediaset è stata annullata.