Monserrato, l’ultimo saluto a Filippo Farris: “Fai buon viaggio”. Commozione a Sant’Ambrogio questo pomeriggio, un abbraccio dai giocatori per il dirigente del La Salle. C’erano tutti per dire addio all’uomo che ha trasmesso la passione per lo sport ai giovani che rincorrono un pallone e crescono sul campo da calcio: sfide, fatica ma anche tante soddisfazioni, arricchite da chi ha dato tanto alla società e ai ragazzi.

Un lutto che segna, ma che non cancella gli insegnamenti impartiti: “Ciao Fili, sarai sempre seduto al mio fianco come ci siamo sempre detti”. Un pensiero rivolto alla famiglia dell’uomo portato via, troppo presto, a causa di una malattia: la sua comunità oggi si è stretta in silenzio a loro portando, per l’ultima volta, i simboli di quella passione, il calcio, che ha caratterizzato la sua vita.