Dramma al largo di Kylies Beach a Crowdy Bay, in Australia. Una ragazza svizzera di 25 anni, Livia Mühlhei, è morta sbranata da uno squalo.
La giovane turista si era immersa la mattina presto di giovedì per osservare la vicino i delfini quando è stata aggredita. Inutili i tentativi disperati del fidanzato Lukas Schindler per salvarla.
Il 26enne, istruttore su acquò di grande esperienza, è stato anch’egli aggredito alle gambe ma è riuscito a prendere il corpo della fidanzata per portarlo a riva.
Una tragedia per una giovanissima coppia amante dello sport e del nuoto la cui vacanza si è trasformata nel peggiore degli incubi.