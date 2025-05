Tragedia questa mattina in una stazione di servizio a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Un benzinaio di 35 anni del Bangladesh, Nahid Miah è stato ucciso da un rapinatore che ha assaltato, in sella a una moto, il distributore di benzina Toil. Il giovane, da 4 anni in Italia dove era stato raggiunto dalla moglie e le figlie, ha cercato di difendersi e ma è stato colpito a coltellate. Nahid hai consegnato anche il denaro ma dopo una discussione è stato colpito a morte al petto.

Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorrere il 35enne, morto dissanguato. I carabinieri di Anzio sono sulle tracce del malvivente con posti di blocco lungo tutto il litorale, ma anche nell’entroterra di Ardea, Pomezia, Torvajanica e Tor San Lorenzo. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza, che potrebbero fornire dettagli preziosi per rintracciare il rapinatore.