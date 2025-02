Dramma in alcune Rsa toscane, tutte nella zona di Firenze. Tre anziani sono morti intossicati, mentre una quarta vittima sarebbe morta per altre cause. A confermarlo è il Gruppo Sereni Orizzonti, gestore di diverse rsa della zona. Dalle prime informazioni, le strutture coinvolte sarebbero 4, per un totale di 179 ospiti. 115 si sono sentiti male dopo aver mangiato, 7 sono finiti in ospedale. Sulla tragica vicenda stanno indagando i NAS di Firenze e ’ufficio igiene dell’Asl Toscana Centro. Ad allertare il 118 sono stati proprio gli operatori della struttura Villa Desiderio, a Settignano.

“Gli anziani ricoverati in ospedale sono tutti rientrati nelle nostre residenze toscane”, scrive in una nota la direzione dell’Rsa Monsavano. “Quanto ai tre decessi, per i quali esprimiamo il nostro sincero cordoglio, restiamo in attesa di conoscerne le effettive cause, che allo stato attuale non sono state accertate. Abbiamo da subito garantito il massimo supporto e collaborazione a tutte le autorità competenti. Abbiamo peraltro affidato l’incarico di svolgere ogni verifica a un perito biologo. Tutte le procedure HCCP – prosegue la nota – sono state correttamente seguite ed il nostro personale, che opera da molto tempo nel centro cottura, è in possesso di tutti i titoli e della formazione necessari. Analisi microbiologiche sulla cucina e sul cibo, da noi svolte un mese fa a Pelago, non avevano rilevato la presenza di alcuna anomalia”.