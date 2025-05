Aggressione mortale ieri sera in via Monterosa a Torino. Un ragazzo si 19 anni di origini nordafricane è stato ucciso con un coltellata mentre stava camminando.

Il fendente lo ha raggiunto alla schiena trafiggendogli il cuore. Inutile, purtroppo, l’intervento del 118. La polizia è già al lavoro per rintracciare l’omicida ed ha acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza per avere dettagli utili sulla vicenda. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite fra stranieri che potrebbe essere all’origine della delitto.