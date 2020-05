Tragedia in Sardegna, un uomo di 48 anni muore cadendo in un fossato. Si tratta di un escursionista, il dramma è avvenuto nei pressi di una spiaggia in provincia di Sassari, a Viullaggio Nurra. Inutile l’intervento dell’elisoccorso, dei carabinieri e dei vigili del fuoco che ne hanno potuto soltanto constatarne il decesso: fatale per lui la tragica caduta in un dirupo e un volo di diversi metri.