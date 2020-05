Test sierologici per gli atleti della polisportiva Olimpia di Cagliari e del Sarrabus: sport in sicurezza

I test sierologici stanno assumendo un ruolo fondamentale per la pianificazione del post lockdown. Ed è proprio grazie a questo strumento che gli atleti della Polisportiva Olimpia ONLUS ed i loro associati potranno avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica per poter progressivamente allentare le attuali misure restrittive in atto sino a oggi.

Lunedì mattina alle ore 10 presso lo studio medico del Professor Gian Luigi Piras, grazie all’interessamento in prima persona di Simona Buono, 18 atleti della Polisportiva Olimpia ONLUS di Cagliari e del Sarrabus eseguiranno il test rapido COVID-19.

Il test rapido COVID-19 IgG/IgM è un esame semplice e veloce scelto per la sua attendibilità, sensibilità e specificità. Grazie ad una semplice azione tramite pungidito sarà possibile effettuare l’esame in tempi ridotti ma soprattutto in massima sicurezza.

A differenza degli ormai noti tamponi (esame di laboratorio per individuare all’interno delle mucose la presenza del coronavirus) i test rapidi sierologici serviranno ad individuare chi tra noi è entrato in contatto col virus e ne ha sviluppato gli anticorpi o chi con un infezione in corso ma risulta asintomatico.

Lo stesso medico eseguirà la misurazione della temperatura corporea, della pressione e del battito cardiaco .

In caso di positività al rapid test il dottore entrerà in contatto con il medico di famiglia e con il sevizio di igiene per predisporre la visita per il tampone .

Il materiale biologico verrà ritirato e smaltito seguendo l’apposto protocollo .