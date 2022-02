Tragedia in Sardegna, cacciatore cade e muore per un colpo partito dal suo fucile

Tragedia in Sardegna, cacciatore cade e si spara al torace e muore. Ecco chi è la vittima: si tratta di un 58enne di Lotzorai, il tragico in cadente di caccia è avvenuto questo pomeriggio nelle campagne di Urzulei. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento dei medici del 118. Un parente del cacciatore morto si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.