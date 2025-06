Dramma questa mattina in Val Passiria. Un escursionista albanese di 59 anni residente in Alto Adige si trovava lungo la via ferrata delle cascate di Stulles. Improvvisamente, durante la seconda parte del percorso, l’uomo è precipitato per circa 100 metri. Purtroppo, il 59enne è morto sul colpo.

Sul posto il soccorso alpino di Tulles e Moso in Passiria, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che si sono occupati delle operazioni di recupero. Le forze dell’ordine si stanno occupando della ricostruzione dell’ incidente, anche se sembra evidente si sia trattato di una terribile fatalità.