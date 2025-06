Piccola disavventura in vacanza per un turista francese e il suo bimbo di un anno in vacanza a Santa Maria al Bagno, in Salento.

La porta di casa si è chiusa, probabilmente per il vento, mentre il bimbo era in casa e il papà fuori. Il 38enne però non poteva rientrare, quindi è stato costretto a chiamare i carabinieri. Fortunatamente, nel giro di pochissimo tempo si è riusciti ad entrare nell’abitazione dalla finestra senza alcun conseguenza per il piccolo, che sta benissimo.