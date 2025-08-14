Tragedia Casabianca di Fermo, nelle Marche. Un ragazzino di soli 15 anni, originario di Empoli, si trovava in acqua sul suo materassino gonfiabile quando improvvisamente si è ribaltato. Genitori e amici non hanno più visto il 15enne, sparito sott’acqua. Inutile il soccorso tempestivo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, la croce Azzurra, che si sono adoperati per salvare il giovane. Purtroppo, una volta riportato a riva, per il 15enne non c’era già più nulla da fare.

Carabinieri e Polizia si stanno occupando dell’accaduto.