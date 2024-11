Tragedia durante una battuta di caccia, morta una donna di 60 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una battuta di caccia che si è rivelata una tragedia per Denise Marzi Wildauer, uccisa da un colpo di fucile partito accidentalmente mentre si trovava a Basovizza, sul Carso triestino. Come riporta Il Piccolo, il dramma è accaduto giovedì mattina. La 60enne era in compagnia di un uomo di 80 anni, quando è partito per sbaglio lo sparo e la donna è stata colpita alle gambe e al ventre. Ricoverata in ospedale, la donna non ce l’ha fatta. È proprio l’uomo a raccontare al quotidiano triestino cosa è avvenuto in quei tragici momenti. Secondo il suo racconto, l’uomo sarebbe stato colpito da un ramo, che gli ha fatto in qualche modo perdere il controllo dell’arma. “È successo un incidente, una cosa che non dovrebbe accadere”, ha detto disperato l’80enne. Adesso l’uomo è indagato per omicidio colposo.