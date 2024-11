Grave incidente nella notte, l’auto su ribalta e va a fuoco: morta una 26enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia della strada nella notte a Soliera, in provincia di Modena. Una ragazza di soli 26 anni è morta in un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni, la giovane stava percorrendo con la sua auto a Gpl la Strada Morello Confine quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato e la vettura si è ribaltata, prendendo fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per domare le fiamme mentre il 118 ha cercato di salvare la giovane, per la quale purtroppo era già troppo tardi. La 26enne si trovava da sola in auto e nessun altro mezzo è stato coinvolto.