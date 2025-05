Tragedia nel pomeriggio a Villa San Pietro: Salvatore Piras, 55 anni, nato a Sarroch e residente a Villa San Pietro, è morto dopo un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 195, al chilometro 26, in territorio comunale di Villa San Pietro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, l’uomo, alla guida di una Fiat Multipla, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori carreggiata. L’impatto, particolarmente violento, è risultato fatale.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.