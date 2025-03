Tragedia questo pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Un bus turistico è precipitato nel Po, sembra sfondando il parapetto di Corso Cairoli.

Come riporta il Corriere della Sera, alcuni testimoni avrebbero visto estrarre l’autista, che sarebbe deceduto. Non si conoscono i dettagli circa i motivi dell’incidente, ma sembrerebbe che all’origine del dramma possa esserci una manovra di retromarcia errata. Non risulta che ci fossero altre persone a bordo del mezzo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del 118, che hanno soccorso un ragazzo e una signora, colpiti di striscio dal mezzo.