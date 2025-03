Esplosione questo pomeriggio dell’azienda alimentare Perfetti Van Melle a Lainate, in provincia di Milano. Sembrerebbe che il rogo sia partito da uno dei magazzini dello stabilimento. Fortunatamente, nessuno è stato ferito e i vigili del fuoco sono già intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza anche altri 3 edifici della zona. Sul posto sono stati inviati anche mezzi specializzati nel pronto intervento NBCR per monitorare le eventuali sostanze tossiche sprigionate dopo l’esplosione, data anche la grossa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. La multinazionale, nata nel 2001 e notissima per le sue caramelle e gomme da masticare, ha sottolineato come l’incendio sia stato circoscritto e non ha influito sul lavoro della stessa.