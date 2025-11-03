Incidente sul lavoro questa mattina a Tergu in direzione Nulvi. Coinvolto un uomo 51 anni caduto dal trattore. Pare sia stato poi travolto dal trattore stesso cadendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’elisoccorso Areus e i vigili del fuoco per liberarlo dalle ruote del mezzo. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero ma durante il viaggio verso l’ospedale è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. L’equipe dell’elisoccorso ha provato a rianimarlo ma purtroppo senza successo.