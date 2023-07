Tragedia a Quartu, perde il controllo dell’auto e si ribalta in via S’Ecca s’Arrideli: morto un 66enne

Sangue nelle strade di Quartu. Un uomo è morto questo pomeriggio in via S’Ecca s’Arrideli. Era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e ha terminato la propria corsa contro un muro. La vittima è un uomo di 66 anni e si chiama Emilio Piga. La strada spesso in passato è stata teatro di incidenti anche gravi. Sul posto la polizia locale quartese per i rilievi.