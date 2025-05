Bruttissimo incidente questa sera a Orune. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita in una scarpata. Purtroppo, nel sinistro è morto il conducente, un 68enne. Il corpo della vittima è stato recuperato, fra molte difficoltà, dalla squadra Speleo Alpino Fluviale. Sul posto, oltre al personale del 118 i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.