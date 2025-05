RADIO ZAMPETTA SARDA, GATTINO DI 5 MESI CERCA DISPERATAMENTE ADOZIONE, L’ ALTERNATIVA LA CAMPAGNA.

Ennesimo appello a radio zampetta sarda per un micino di appena 5 mesi, investito e morso da un cane.

Recuperato nella campagna di San Gregorio è stato curato ma a giorni la persona che lo ha soccorso lo rimetterà nel punto del recupero, se nessuno lo adotta o stalla. Condividete per cambiare le sue sorti:

“L’ho trovato che attraversava la strada a San Gregorio, zoppicante si è accucciato in un angolo, poverino stanco e pieno di formiche. Io ero con amici ma senza la mia auto. Non sono riuscita a fare finta di nulla e li ho convinti a tornare a Quartu a casa mia per prendere un trasportino. Siamo tornati a San Gregorio era ancora nell’angolo. L’ ho attirato con del cibo e l’abbiamo preso di forza e messo nel trasportino. Portato subito dal veterinario l’hanno addormentato, rasato la coscia perché aveva due buchi forse il morso di un cane ma forse una donnola, comunque ha fatto tutte le analisi. Attualmente il gattino sta bene, non è più anemico, sicuramente il cibo che gli ho dato in questi giorni l’ ha rimesso in forze. La zampina è guarita, ma serve qualcuno che ami i gatti e lo cresca con tutte le attenzioni dentro casa, giardino in sicurezza A breve devo partire e se nessuno lo adotta mi vedo costretta a rilasciarlo dove l’ ho prelevato, nel nulla.

Info 3490806756