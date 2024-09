Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Marritza, sub di 63 anni muore durante una battuta di pesca

Una battuta di pesca subacquea di è trasformata in un dramma questo pomeriggio nelle acque di Marritza. Gesumino Olivieri, 63 anni, originario di Sorso, ha perso la vita davanti agli occhi increduli e disperati della moglie e delle figlie. È stata proprio la moglie di Olivieri a chiamata la la Capitaneria turritana, dopo essersi accorta che la boa di segnalazione era ferma da troppo tempo. Non si conoscono ancora le cause del decesso del 63, che si trova in questo momento all’Istituto di Medicina legale di Castelsardo. Le autorità hanno già disposto l’autopsia.