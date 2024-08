Tradito dal mare durante una battuta di caccia in apnea, Sergio Medas muore annegato a Portoscuso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Sergio Medas, aveva 73 anni e viveva a Bacu Abis. È lui ad avere perso la vita durante una battuta di pesca subacquea nelle acque di Portoscuso. La tragedia si è consumata davanti alla Baia degli Spagnoli, una zona molto nota alllo stesso Medas, che, nonostante l’età, se la cavava ancora molto bene come pescatore. Sono stati alcuni bagnanti a notare il corpo galleggiare a pelo d’acqua e a dare subito l’allarme, dopo averlo trasportato a fatica a riva. Medas indossava regolarmente una muta ed era dotato di boa di segnalazione. I medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In azione anche la Guardia Costiera di Portoscuso: sono stati i suoi uomini a effettuare il riconoscimento del cadavere e a rintracciare i familiari. Sui social sono numerose le foto dell’uomo con, tra le mani, polpi e altri pesci, segno di una passione molto lunga che lo portava, spesso, a compiere immersioni in solitaria o, anche, in compagnia.

Lacrime e sgomento a Bacu Abis, paese nel quale viveva insieme alla moglie, Ivana Pillicu. Il 73enne lascia anche alcuni nipotini.