La campionessa cagliaritana Marta Maggetti è tornata in Sardegna, amici e parenti pronti a festeggiare l’oro olimpico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Marta Maggetti è tornata in Sardegna, con il suo meraviglioso oro olimpico. Amici, parenti, colleghi, appassionati di windsurf e iscritti al Windsurf club del Poetto si preparano a una grande festa, per oggi rimandata per qualche linea di febbre che ha costretto Marta a mettersi a riposo appena arrivata a Cagliari.

Questa mattina al porto di Porto Torres le Fiamme Gialle della locale Compagnia della Guardia di Finanza in servizio nella cittadina sarda hanno accolto la campionessa olimpica nel windsurf di rientro dalle Olimpiadi di Parigi 2024, durante le quali, nella gara nella classe iQfoil, ha conquistato l’importante medaglia d’oro precedendo in finale, grazie a una strategia perfetta, l’israeliana Kantor, argento, e la britannica Watson, bronzo, che pure aveva dominato durante tutte le prove di qualifica. La campionessa olimpica nel windsurf, dopo Alessandra Sensini a Sydney 2000, riporta, con la nuova tavola a vela, un oro olimpico alla Sardegna che mancava da 60 anni, avendo già sfiorato il podio nella precedente edizione, a conferma del valore tecnico assoluto della velista della Guardia di Finanza, in forza al IV Nucleo Atleti (Gaeta) del Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Riconosciuta e applaudita dai passeggeri sulla banchina, la campionessa è stata oggetto di numerosissime richieste di autografi, selfie e scatti fotografici. La campionessa gialloverde, nel corso dell’avventura olimpica, ci ha regalato forti emozioni per l’esaltante e spettacolare energia, imponendosi nella finalissima a tre con una accorta conduzione tattica della regata che le permetteva di superare prima del traguardo le fortissime rivali. Grande la soddisfazione provata dall’intero Team delle Fiamme Gialle di Gaeta ma anche di quelle sarde che saluta il nuovo ed ennesimo primato della fortissima atleta cagliaritana.