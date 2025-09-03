Tra Assemini e Elmas, da alcuni mesi, un pericoloso palo della corrente è a penzoloni: protestano i cittadini. Il sindaco Mario Puddu: “Abbiamo sollecitato da tanto tempo un intervento”.

È ancora lì, appeso, sorretto dai cavi che deve sostenere anziché essere ben piantato in terra come in origine: il Comune ha provveduto, a chi di competenza, a informare del pericolo ma, ancora oggi, non è stato messo in sicurezza. La preoccupazione maggiore è che, con l’arrivo dell’autunno e delle piogge, possa precipitare al suolo lungo la trafficata arteria, denominata dei Canadesi, che, anche se secondaria, viene percorsa quotidianamente da decine di automobilisti.