Tortolì, anziana 96enne cade in casa: i vigili del fuoco entrano dalla finestra e la soccorrono

Questa mattina presto a Tortolì, una squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta in un’abitazione per il soccorso di un’anziana di 96 anni. L’allarme è stato lanciato dal figlio della donna che risiede in Lombardia. L’uomo preoccupato ha richiesto il soccorso urgente per la madre infortunatasi dopo una rovinosa caduta in casa.

La squadra è riuscita ad accedere da una finestra raggiungendo così la malcapitata. La povera donna si trovava sdraiata sul letto, in buone condizioni generali, lamentando però un forte dolore all’ anca. Sul luogo è intervenuto subito dopo il personale del 118 che le ha prestato le cure del caso.