Stupro choc in Italia, arrestati cinque nordafricani: coppia picchiata, una ragazza violentata. Una vicenda terribile quella avvenuta nei pressi di Correggio, che ha portato all’arresto di cinque nordafricani accusati di lesioni aggravate, sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale. Una coppia è stata bloccata da due scooter mentre erano in auto, presi a calci e pugni, sfregiati con coltelli.

Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela nei dettagli: “L’uomo è stato abbandonato sanguinante in strada, la ragazza condotta in una vigna e poi in una abitazione, dove l’hanno sottoposta a violenze. Per questi gravi fatti i carabinieri di Correggio e Novellara, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio e di Guastalla, hanno arrestato il 29enne Mustapjha Fadli, il 24enne Rafik Fadli, entrambi clandestini e domiciliati a Correggio, il 26enne Abdeljabar Lahoudigad abitante a Noceto di Parma, il 43enne Mohamed Benabbou domiciliato a Sant’Ilario e la 25enne Ghizlane Hassouni abitante a Montichiari, nel Bresciano”.