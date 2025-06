Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, una giornata di mare, sole e l’euforia per la scuola giunta al termine per i tanti giovanissimi che si sono dati appuntamento in spiaggia. Ma per uno di loro la giornata si è rivelata drammatica: dopo il tuffo in un punto dove l’acqua non era abbastanza alta, ha battuto la testa nel fondale. Soccorso dagli amici, le sue condizioni hanno destato subito preoccupazione a tal punto da richiedere l’intervento del 118. Prima la corsa al nosocomio di Oristano e poi quella al Brotzu di Cagliari, il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso, dove i medici hanno immediatamente preso in carico il ragazzo. È grave, si temono lesioni alla colonna vertebrale.