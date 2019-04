Torre Grande, continue vessazioni, minacce, insulti alla moglie: 53enne allontanato dalla casa familiare

E ancora violenza contro le donne. E’ finito in manette ieri M.A. classe 1966, residente nella località Torre Grande, responsabile del reato di Maltrattamenti in Famiglia ai danni della moglie. La povera vittima veniva percossa di continuo e sottoposta ad abituali vessazioni, insulti, umiliazioni e minacce, anche di morte. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dagli investigatori, il marito aveva imposto alla povera vittima un regime di vita triste e doloroso, tale da creare nella donna un costante stato di paura e preoccupazione per la sua incolumità.

All’uomo è stato notificato un avviso di garanzia e a suo carico eseguita la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nella quale non potrà più far rientro se non con apposita autorizzazione del Giudice e con tutte le cautele che il caso richiederà.