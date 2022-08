Torre delle Stelle, area camper abusiva sgomberata dai carabinieri

Torre delle Stelle, area camper abusiva liberata dai carabinieri. L’operazione ieri sera dopo la segnalazione della prima cittadina di Maracalagonis Francesca Fadda. La sindaca era stata avvertita circa l’esistenza di un “campeggio abusivo” nella zona (sulla quale vige un’ordinanza comunale che vieta il parcheggio dei camper) e ha avvertito i carabinieri della stazione di Sinnai che, guidati dal capitano Michele Cerri, si sono recati sul posto. I militari hanno allontanato una famiglia di turisti tedeschi che stazionava nell’area e hanno verificato gli sversamenti. “Voglio ringraziare i cittadini che segnalano illegittimità ai danni del nostro territorio collaborando e dimostrando alto senso civico e tutte le forze dell’ordine , in questo caso il capitano Cerri e le sue squadre per la disponibilità mostrata”, dichiara la sindaca Fadda, “i controlli andranno avanti via per via in questi giorni grazie alle foto scattate dai passanti e residenti stanchi dei comportamenti di alcuni villeggianti e con il lavoro certosino della Polizia Locale seppur a ranghi ridotti”.