Cagliari, caos rifiuti da Stampace a Genneruxi: “Caro sindaco, nei giorni caldi puzza insopportabile”

La spazzatura abbandonata nelle strade inquina la città. E le segnalazioni si moltiplicano. Nel corso Vittorio Emanuele II, cuore turistico del capoluogo, gli abitanti segnalano cumuli di spazzatura in pieno giorno. Lamentele anche da Genneruxi. Maria Antonietta Martinez, commerciante (ed ex consigliera comunale M5S) scrive una lettera al primo cittadino: “Mio caro Sindaco, ti scrivo (e non ti nego che sei l’ultima spiaggia), per informarti che, noi negozianti di via Palestrina angolo via Genneruxi, viviamo ormai da mesi momenti di grande difficoltà.

Tralasciamo la crisi, il covid e gli aumenti delle bollette, argomenti triti e ritriti e parliamo di decoro pubblico: come puoi vedere dalle foto allegate questo è lo spettacolo che troviamo davanti i nostri negozi quasi ogni mattina, in particolar modo il lunedì. Nei giorni caldi la puzza è veramente insopportabile. Abbiamo inviato diverse segnalazioni, redarguito le persone che con nonchalance infilano la loro spazzatura nelle fessure, abbiamo chiesto aiuto all’addetto alla pulizia delle strade, al momento nessun risultato. Cosa possiamo fare per trovare rimedio a questa indecenza?”