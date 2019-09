Torneo della sagra più bella d’Italia, la festa delle pesche di San Sperate vola in semifinale

Con oltre 1.200 voti di vantaggio la 58ma edizione della Sagra delle pesche vola alle semifinali del torneo nazionale indetto dal portale Fiere Sagre Italiane, concorso indetto per incoronare attraverso il giudizio degli utenti web la più bella Sagra in Italia del 2019.

La 58ma edizione della Sagra delle pesche tenutasi a Luglio già durante la sua 5 giorni aveva fatto registrare il pieno di pubblico e di consenso, consenso fortemente dimostrato in questi giorni dal popolo dei social. Già certa quindi l’ iscrizione nell’ albo d’ oro del portale spettante alle prime 4 classificate, ma San Sperate vuole giocarsi il tutto per tutto e sperare di staccare il biglietto per la finale, infatti sabato 7 settembre e per le successive 24 ore si riaprirà il televoto per la semifinale dove incontrerà la grande Sagra ” Du’ Pici sotto le stelle ” di Chianciano terme.