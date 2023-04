Torna a casa della ex moglie nonostante il divieto: arrestato a Iglesias.

E’ avvenuto stanotte a Iglesias. I carabinieri hanno arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa un trentottenne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. Questi, già destinatario della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, ha violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, accedendo all’interno della casa familiare dalla quale era stato allontanato il 9 febbraio scorso, dopo una serie di condotte vessatorie nei confronti della ex moglie. L’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto stamattina presso il Tribunale di Cagliari. Dopo la convalida dell’arresto, è stato rispedito a casa, in attesa dell’emissione di un ulteriore provvedimento che seguirà a breve.