Topi in una scuola di Quartu con telecronaca incorporata: “Siluro…rete!” (VIDEO)

I topi nelle scuole di Quartu? Ci sono, purtroppo, e il Comune cerca di combattere il fenomeno attuando delle derattizzazioni straordinarie, anche durante l’anno scolastico. Ma loro, i roditori, a quanto pare sanno correre abbastanza bene da una parte all’altra della città. Come si vede nel video pubblicato su diversi gruppi Facebook dedicati a Quartu, uno scorrazza liberamente dentro la scuola di via Angioni. E qualcuno lo filma, realizzando poi un video con, in sottofondo, una delle tante telecronache di Piccinini: “L’ha puntata, Buffon. Alimenta l’azione per Zaza, buono il numero. Zaza prova il sinistro… Rete, rete! Zaza! Che siluro!”.