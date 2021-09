Tirrenia lascia Cagliari, problemi anche per i profughi afghani: “Centinaia di euro per prenderli a Olbia”

La tratta Cagliari Civitavecchia, e di conseguenza la Civitavecchia-Cagliari, è stata tagliata da Tirrenia. La nave fa scalo a Olbia, dalla parte opposta dell’Isola, e diventa un problema anche per i profughi afghani destinati alla Sardegna. Sabato mattina ne arriveranno altri 20, tutti destinati a vivere nel Comune di Villanovaforru. E il sindaco Maurizio Onnis affida a Facebook uno sfogo sin troppo duro e chiaro: “Assurdità sarde. Andare al porto per accogliere una ventina di rifugiati. Ma il porto non è più Cagliari. È Olbia. Fare Villanovaforru-Olbia e ritorno, Olbia-Villanovaforru. Risalire e ridiscendere tutta l’isola. Centinaia di euro di trasferta, in carburante e pullman”, scrive Onnis, che la settimana scorsa ha accolto una prima parte dei profughi destinati al suo paese.

“La (non) continuità territoriale. La domanda è sempre la stessa: dov’è la politica? Dov’è?”