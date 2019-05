Tifoso del Cagliari, frase choc su facebook: “Noemi? Spero che muoia. Una napoletana di meno”

Un tifoso del Cagliari (un sardo residente in Piemonte) che ha augurato la morte alla piccola Noemi, la bimba ferita incidentalmente, ma in modo grave, in un agguato di camorra a Napoli. La frase scatenato l’indignazione sul web in tutta Italia