Il nuovo programma in onda su una rete nazionale condotto da Ilary Blasi è partito con il botto, di risate, però, per il clamoroso errore di uno dei concorrenti in gara. Una delle prove da affrontare è quella di rispondere a delle domande e innanzi a una cartina dello stivale con l’isola evidenziata in rosso Danilo Mileto cade in un errore clamoroso: “È una regione dove fa tanto caldo però non è in Italia”. Scoppia la risata da parte del pubblico e della conduttrice che, incredula, ha esclamato: “Come non è in Italia?”.

Migliaia i commenti che l’affermazione del giovane concorrente ha suscitato soprattutto nei social, chissà se la gaffe è stata “preparata” oppure dettata solo dall’emozione. L’unica certezza è che la Sardegna è una regione italiana.