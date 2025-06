Tantissimi partecipanti hanno condiviso questa splendida esperienza con un obiettivo importante: sostenere la ricerca oncologica e promuovere la prevenzione, attraverso una donazione libera devoluta alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, con particolare attenzione alla lotta contro i tumori femminili.

Una iniziativa organizzata dai servizi educativi del Comune di Teulada (Spazio Bambini, Ludoteca, Spazio Giovani e Spiaggia Day), coordinati dalla Cooperativa Sociale Sant’Anna, con la preziosa collaborazione di tutte le famiglie.

Si chiama Mamy Run e ha riunito decine di persone che, complice la bella giornata, non hanno esitato a partecipare: un momento di condivisione, socializzazione per un bene importante, di tutti, quello di sostenere la ricerca per abbattere le frontiere di quel male che ogni giorno porta via troppe vite, anche di giovane età. “Un grande applauso a tutti gli organizzatori e agli sponsor che hanno reso possibile questo bellissimo evento. La Mamy Run è ormai un appuntamento fisso, quindi vi diamo già appuntamento al prossimo anno” ha espresso il Comune guidato da Angelo Milia.