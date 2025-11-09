Momenti di panico in un istituto superiore di Torino. Uno studente di 15 anni ha puntato una pistola contro il professore di matematica. L’arma si è rivelata poi essere finta ma il giovane aveva tolto il tappo rosso dal giocattolo. Questo ha provocato attimo di vero terrore nel professore e nei compagni di classe, attoniti di fronte alla scena.

L’insegnante non ha voluto approfondire la vicenda ma ha raccontato tutto alla dirigente scolastica, che ha avvertito le forze dell’ordine.

Il ragazzino avrebbe dichiarato che era un semplice scherzo e non ci sarebbe procedimenti disciplinari a suo carico.

Il 15enne, dopo una perquisizione nella sua casa dalla quale non sono emersi altri oggetti sospetti, è stato denunciato per minacce.