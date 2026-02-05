Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 86, nei pressi del cimitero comunale, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione a seguito di uno scontro frontale di notevole violenza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, due autovetture — entrambe Fiat Panda — si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da rendere entrambi i veicoli completamente distrutti e inutilizzabili sulla carreggiata. Alla guida si trovavano una donna di 47 anni e un giovane di 24.

Particolarmente critica la situazione della donna, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo a causa delle gravi deformazioni della vettura. Per liberarla è stato indispensabile il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con attrezzature specialistiche consentendo l’estrazione della conducente e il successivo intervento dei sanitari.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza. Dalle prime informazioni trapelate, nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita; tuttavia, per ulteriori accertamenti clinici, entrambi i feriti dovrebbero essere trasferiti in codice rosso presso le strutture sanitarie più vicine.

I Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, fortemente rallentato nel tratto interessato per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.