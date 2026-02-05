Senza tregua il maltempo continua a interessare la Sardegna, che anche nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio, dovrà fare i conti con condizioni atmosferiche instabili e a tratti difficili, soprattutto lungo le coste.

I bollettini diffusi dalla Protezione civile regionale delineano uno scenario dominato dal forte vento e dal mare agitato, mentre sullo sfondo non mancano precipitazioni sparse che hanno portato all’emissione di un’allerta gialla per rischio idraulico nelle aree centrali e nord-occidentali dell’Isola, con particolare attenzione alla tenuta dei corsi d’acqua.

L’elemento più critico sarà però rappresentato dal moto ondoso. Fin dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio-sera sono attese mareggiate provenienti dai quadranti occidentali e sud-occidentali, con un impatto significativo lungo le coste esposte a ovest e nei settori meridionali. In mare aperto, nelle prime ore della giornata, l’altezza delle onde potrà sfiorare i cinque metri.

Nel corso delle ore successive la situazione è prevista in graduale attenuazione, ma senza un reale miglioramento immediato. Il mare resterà comunque agitato, con onde che nel pomeriggio supereranno ancora i tre metri. Un quadro che impone prudenza, soprattutto per la navigazione e per le attività lungo le coste, mentre le autorità raccomandano di seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili.