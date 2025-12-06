Tragedia questa sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Un gravissimo incidente ha coinvolto più auto e nell’impatto è morta una bimba di pochi mesi.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire: la piccola sembrerebbe sia stata sbalzata fuori dalla vettura sulla quale si trovava con la madre, ferita ed immediatamente soccorsa. Inutili invece i tentativi di salvare la neonata.

Sul posto oltre ai sanitari e alla forze dell’ordine anche i vigili del fuoco per collaborare con i militare a mettere in sicurezza la zona.