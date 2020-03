Bruttissimo incidente stradale sulla statale 130, all’altezza di Siliqua: secondo le prime informazioni una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in maniera grave e stato trasportata all’ospedale con l’elisoccorso. Coinvolte due auto, ancora non è chiara la dinamica. Sul posto 118, polizia stradale e carabinieri. L’incidente è avvenuto al chilometro 29, la strada è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO