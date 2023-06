Terremoto in questura: arrestati 5 poliziotti per tortura e altri reati, uno di loro si vantava con la fidanzata

Una bruttissima storia che arriva dalla Questura Di Verona e che parte dall’autunno scorso, inizio delle indagini. Ad essere coinvolti sono 5 poliziotti, un ispettore e 4 agenti, che svolgevano servizio nel Nucleo volanti. Le accuse sono pesantissime: si parla di di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto ed omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico.

I 5 uomini, già agli arresti domiciliari, non sarebbero gli unici indagati (si parla di almeno altre 10 persone coinvolte) e avrebbero abusato in più occasioni della loro posizione con pestaggi senza alcun motivo durante i controlli e falsificazione dei verbali per mistificare la realtà dei fatti.

L’indagine è partita ben 8 mesi fa grazie alle intercettazioni avvenute nell’ambito di un’altra indagine in cui uno degli agenti si vantava di come aveva “sistemato” un malcapitato.

Uno degli episodi più eclatanti è stato quando un pugno è stato sferrato con così tanta violenza da fare perdere i sensi per qualche minuto alla vittima.

“Stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi cosa ti faccio” era solo una della frase più utilizzare per minacciate le persone da loro fermate, utilizzando anche lo spray al peperoncino come ulteriore minaccia. Oltre a questo, ci sono anche pesanti accuse di razzismo e xenofobia: “I soprusi, le vessazioni e le prevaricazioni poste in essere dagli indagati risultano aver coinvolto, in misura pressoché esclusiva – scrive il gip, Livia Magri -, soggetti di nazionalità straniera, senza fissa dimora, ovvero affetti da gravi dipendenze da alcol o stupefacenti, dunque soggetti particolarmente ‘deboli'”.