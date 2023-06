Estate sicura a Quartu, arrivano i bagnini nelle spiagge libere: “E metteremo anche le passerelle per disabili”

Sì ai bagnini nelle spiagge libere di Quartu Sant’Elena. Saranno tre, stesso numero delle torrette che verranno piazzate dal Comune. La Giunta Milia darà l’ok al piano dell’estate sicura nella prossima riunione, prevista entro la settimana, ma i principali dettagli sono stati affinati. Si parte entro giugno e si andrà avanti sino a fine settembre: il servizio sarà gestito da alcune cooperative, i soldi della Regione sono già in cassa e ci sono anche delle risorse comunali. E, come si apprende dalla stessa amministrazione, è già partita la caccia a ulteriori fondi per avere a disposizione anche qualche passerella per i diversamente abili. Camminamenti in sicurezza, quindi, per far raggiungere la spiaggia a chi è costretto su una carrozzella o ha gravi problemi di deambulazione, come già avvenuto gli anni passati.

E, come per le scorse estati, i 3 bagnini resteranno sino, almeno, a metà settembre, a presidiare i tratti di costa senza gli stabilimenti balneari.