Terenzio, presidente Casa del Quartiere Is Mirrionis, a Radio Casteddu: “In via Cinquini no a case popolari, sì a un centro d’arte”

Terenzio Calledda, 71 anni, presidente della Casa di quartiere Is Mirrionis, che raggruppa circa 20 associazioni, appoggia in pieno la riqualificazione nell’ex circoscrizione di via Cinquini. In verità la attende da anni, e stavolta sembra quella giusta. E racconta ai microfoni di Radio Casteddu il progetto del comitato.

Presto le ruspe abbatteranno lo stabile abbandonato e da anni covo di sbandati e tossicodipendenti. “Per noi è importante quanto sembra suggerire il Sindaco Truzzu – afferma- riguardo il concorso di idee. Noi vorremmo che si trasformasse in un centro culturale, siamo pronti a fornire il nostro supporto. Sarebbe bello se nascesse uno spazio verde, con area attrezzata per lo sport, il recupero di uno stabile ad uso culturale per arte, musica e spettacolo. Siamo aperti alle idee di tutti, non alle case popolari. Is Mirrionis ha già dato. Guardiamo in un’altra direzione: uno spazio a disposizione dei cittadini per l’arte, la cultura, la poesia. Sollecitiamo un intervento da anni, stavolta sembra quella buona”.

Per sentire l’intervista completa su Radio Casteddu, ecco il LINK https://www.facebook.com/castedduonline/videos/732734637679176