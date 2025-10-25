È accaduto un giorno fa, alle 7 del mattino i proprietari hanno trovato il locale commerciale violato. La vetrata è stata completamente distrutta e dal negozio niente è stato portato via in quanto non viene lasciato né incasso, né fondo cassa.

In tanti, notando quanto accaduto, hanno mostrato solidarietà ai commercianti.

Viene rinnovato un appello alle istituzioni di competenza al fine di interventi più mirati contro i furti in particolar modo. “Viviamo ormai nel terrore, mi sveglio pensando di essere la prossima” spiega un altro commerciante.